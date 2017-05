V Zadru z obiskom presenetila ekipa Grand Toura

Zagreb/Zadar, 9. maja - Ustvarjalci avtomobilistične oddaje Grand Tour Jeremy Clarkson, Richard Hammond in James May so danes presenetili z obiskom v Zadru, poročajo hrvaški mediji. Pojavili so se na zadrski rivi. Ekipa oddaje, ki nastaja na televiziji spletnega velikana Amazon, obiskuje zanimive svetovne turistične točke, med katerimi je tudi Hrvaška.