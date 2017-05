Jan Polanc na dan zmage kralj Etne

Palermo, 9. maja - Slovenski kolesar Jan Polanc (UAE) je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji, ki se je po 181 km končala na vrhu Etne. Polanc se je s še tremi kolesarji podal v beg po vsega dveh kilometrih današnje preizkušnje in nato vse do zadnjega vzpona na 1892 metrov visok vulkan Etna lomil konkurente in se na koncu veselil druge etapne zmage na Giru.