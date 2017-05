Velik problem Spodnje Savinjske doline je protipoplavna varnost

Žalec, 9. maja - Župani šestih občin Spodnje Savinjske doline so danes na delovnem srečanju v Žalcu okoljsko ministrico Ireno Majcen in kmetijskega ministra Dejana Židana seznanili, da je velik problem doline zagotavljanje protipoplavne varnosti. Žalski župan Janko Kos je povedal, da so tudi zadnje visoke vode 5. maja resno najedale brežino reke Savinje.