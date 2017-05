V Bežigrajski galeriji 2 pregledna razstava Metke Krašovec

Ljubljana, 10. maja - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo Metke Krašovec z naslovom Potovanje: Risbe in slike 1968 - 2016. Pregledna razstava letošnje prejemnice Prešernove nagrade prikazuje posamezna obdobja njenega ustvarjanja in njenih upodobitvenih načinov. Razstava temelji na različno zasnovanih risbah in slikah iz obdobja od leta 1968 do leta 2016.