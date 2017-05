Norveški kraljevi par praznuje 80. rojstni dan

Oslo, 9. maja - Na Norveškem bodo danes in v sredo praznovali 80. rojstni dan kraljevega para - kralja Haralda in kraljice Sonje. Slavja v Oslu se bodo udeležili številni člani kraljevih družin iz tujine, nekateri predsedniki in pa tudi Norvežani. Drevi bo kraljevi par z balkona pomahal svojim podanikom, nato pa se udeležil slavnostne večerje.