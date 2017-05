Družine so po opozorilu ZN pomembne pri izobraževanju otrok; v Sloveniji se je število otrok v vrtcih zelo povečalo

piše Polona Šega

Ljubljana, 14. maja - Mednarodni dan družin, 15. maj, letos poudarja vlogo družine in družinskih politik pri izobraževanju in blaginji družin. Združeni narodi želijo povečati ozaveščenost o vlogi družine pri vzgoji in izobraževanju otroka že v najzgodnejših letih. V Sloveniji se je v zadnjih desetih letih število otrok v vrtcih povečalo skoraj za polovico.