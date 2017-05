Na newyorških borzah spet padajo rekordi

New York, 9. maja - Newyorške borze tudi danes beležijo zelo pozitivna gibanja. Novi rekordni vrednosti sta zabeležila širši indeks Standard & Poor's 500 in tehnološki indeks Nasdaq. Dobro razpoloženje na drugi strani Atlantika je predvsem posledica zmage Emmanuela Macrona na francoskih predsedniških volitvah in nekaterih odličnih poslovnih rezultatov.