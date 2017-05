Smerkoljeva v New Delhiju tudi o problemu pomanjkanja zaupanja

New Delhi/Ljubljana, 9. maja - Gospodarska in finančna kriza nista razkrili le pomanjkljivosti na gospodarskem področju, temveč tudi na področju socialne infrastrukture, ki je zaznamovano s pomanjkanjem zaupanja, je na Ženskem gospodarskem forumu (WEF) v New Delhiju dejala ministrica za razvoj Alenka Smerkolj. Na dogodku je prejela tudi priznanje za delovanje v javnem življenju.