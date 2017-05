Zaradi streljanja policija išče 60-letnega Jožeta Pirha iz Novega mesta

Novo mesto, 9. maja - Novomeški kriminalisti in policisti danes iščejo 60-letnega Jožeta Pirha iz Novega mesta zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Pirh je danes zjutraj namreč streljal proti hiši. V streljanju ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.