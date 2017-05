Fasel: Jegličev udarec ni bil nameren

Pariz, 9. maja - Na prizorišču svetovnega prvenstva v Parizu so danes veljaki krovne zveze IIHF in vodilni može francoskega dela organizacijskega odbora predstavili dogajanje v hokejskem Parizu, ki skuša v teh dneh zasenčiti volitve in druge bolj priljubljene ekipne športe v Franciji. Predsednik IIHF Rene Fasel se je moral sicer najbolj posvetiti vprašanju o NHL.