Festival Pivo in cvetje letos v znamenju 90-letnice mestnih pravic Laškega

Ljubljana, 9. maja - Festival Pivo in cvetje, ki bo potekal od 13. do 16. julija, bo letos v znamenju praznovanja 790-letnice prejetja trških in 90-letnice prejetja mestnih pravic mesta Laško. Poleg 60 glasbenih dogodkov bo del programa namenjen oživljanju zgodovine od časa podelitve mestnih pravic. Letos bodo sicer uvedli vstopnino.