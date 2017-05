V Tate Modern velika retrospektiva Alberta Giacomettija

London, 10. maja - V londonski galeriji Tate Modern je od danes na ogled velika retrospektivna razstava del švicarskega kiparja, slikarja in grafika Alberta Giacomettija (1901-1966). Z razstavo želijo švicarskega umetnika na novo postaviti ob bok vodilnih slikarjev in kiparjev 20. stoletja, kot so bili Picasso, Matisse in Degas.