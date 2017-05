Letošnji teden ljubiteljske kulture posvečen likovni umetnosti

Ljubljana, 9. maja - Med 12. in 21. majem bo po Sloveniji potekal četrti teden ljubiteljske kulture, ki ga pripravljata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije. Zvrstilo se bo 1000 dogodkov različnih umetniških zvrsti, osrednjo slovesnost in še nekaj dogodkov bo zaznamovala likovna umetnost.