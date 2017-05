Tillerson in Lavrov v Washingtonu o Siriji

Washington, 10. maja - Ameriški zunanji minister Rex Tillerson in njegov ruski kolega Sergej Lavrov bosta na današnjem srečanju v Washingtonu govorila predvsem o vojni v Siriji in možnih načinih za zaustavitev spopadov. Na njunem drugem srečanju bo na mizi tudi konflikt v Ukrajini, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva.