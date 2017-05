V Murski Soboti počastili spomin na padle rdečearmejce in partizane

Murska Sobota, 9. maja - Ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom so pred spomenik zmage v Murski Soboti v spomin na padle vojake Rdeče armade, ki je osvobodila Prekmurje, danes položili vence predstavniki soboške občine, Ruske federacije, Združenja borcev za vrednote NOB, Območnega Združenja veteranov vojne za Slovenijo in veteranskega združenja Sever za Pomurje.