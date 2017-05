Na Trgu narodnih herojev ob stavbi DZ odkrili spomenik Francetu Bučarju

Ljubljana, 9. maja - Na Trgu narodnih herojev v parku ob zgradbi državnega zbora v Ljubljani so dopoldne odkrili spomenik prvemu demokratično izvoljenemu predsedniku slovenske skupščine Francetu Bučarju. Zbrane sta na krajši slovesnosti, ki so se je udeležili tudi Bučarjevi svojci, nagovorila predsednik DZ Milan Brglez in ljubljanski župan Zoran Janković.