Michael Moore z monoigro o Trumpu poleti na Broadwayu

New York, 10. maja - Filmar Michael Moore bo poleti na Broadwayu v New Yorku postavil igro o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Monoigra The Terms Of My Surrender bo od 28. julija 12 tednov na sporedu gledališča Belasco, ki se nahaja le nekaj ulic stran od nebotičnika Trump Tower, poroča nemška tiskovna agencija dpa.