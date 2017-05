MZZ ob dnevu Evrope: Svet potrebuje enotno Evropo

Ljubljana, 9. maja - Svet potrebuje enotno Evropo, ki se zavzema za demokracijo, mirno reševanje sporov, socialno varnost, ohranjanje planeta in človekove pravice, so ob današnjem dnevu Evrope opozorili na ministrstvu za zunanje zadeve. MZZ se je tudi zavzel za odločnejše nadaljevanje na evropski poti v duhu resnične, ne samo deklarirane solidarnosti in sodelovanja.