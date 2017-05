V Kranjski Gori manjkata le še Čebulj in Urnaut

Kranjska Gora, 9. maja - Slovenski moški odbojkarski reprezentanci, ki se v Kranjski Gori pripravlja na kvalifikacijske nastope za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2018, so se v ponedeljek pridružili še selektor Slobodan Kovač ter igralci Alen Pajenk, Alen Šket in Dejan Vinčić. Konec tedna se ji bosta pridružila še kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj.