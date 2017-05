V Strasbourgu nova sodba proti Sloveniji

Strasbourg, 9. maja - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je danes objavilo novo razsodbo proti Sloveniji oz. slovenskemu pravosodju. Marinu Poropatu bo morala Slovenija zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja plačati 5000 evrov odškodnine in 1500 evrov za povračilo stroškov, so danes sporočili iz Strasbourga.