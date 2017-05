Gašperšič v Kanadi o ukrepih s področja civilnega letalstva

Montreal, 9. maja - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je v okviru dvodnevnega obiska v Montrealu v Kanadi, ki se bo sklenil danes, sestal s predsednikom sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) Olumuyiwo Benardom Aliujem in generalno sekretarko Fang Liu. Predstavil jima je ukrepe Slovenije s tega področja in načrte za leti 2017 in 2018.