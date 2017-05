Na gorenjskih cestah pogosta trčenja z divjadjo

Kranj, 9. maja - Policisti so v zadnjih 24 urah na gorenjskih cestah obravnavali dve nesreči, pri katerih so vozniki trčili v divjad. Voznik je divjad v ponedeljek zvečer povozil na cesti Jeprca-Labore pri križišču za Breg, danes zgodaj zjutraj pa v Češnjevku v Cerkljah na Gorenjskem. V letošnjem letu so na gorenjskih cestah povozili že okoli 90 živali.