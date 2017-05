Commerzbank leto začela s krepko rastjo dobička

Frankfurt, 9. maja - Druga največja nemška banka Commerzbank je v prvem četrtletju zabeležila 217 milijonov evrov čistega dobička, kar je 28,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je porasel za 11,3 odstotka na 314 milijonov evrov, prihodki pa so bili višji za 2,2 odstotka in so znašali 2,4 milijarde evrov.