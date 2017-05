V Španiji na ogled lutkovna zapuščina Milana Klemenčiča

Granada, 9. maja - V španskem mestu Granada bo od danes do 11. junija na ogled del zapuščine pionirja slovenskega lutkarstva Milana Klemenčiča, ki sta jo za potujočo razstavo pripravila Lutkovni muzej in Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL). Razstavljene so Klemenčičeve lutke, scenografije in dokumenti.