Dnevnik: Maribor prvak brez sijaja, star in počasen (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Tako kot je lani Olimpija po 21 letih postala državni prvak v nogometu na račun težav Maribora, so letos Mariborčani z lahkoto prišli do lovorike na račun kopice napak in spodrsljajev v Ljubljani ter nekonkurenčnosti drugih ekip. Maribor je spomladi pobegnil tekmecem, ker je bil najbolj praktičen takrat, ko je bilo treba, piše Jože Okorn.