Delo: Bitka za zemljo (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Slovenija ima najmanj kmetijskih površin na prebivalca v Evropi. Veliko k temu prispeva relief. Ravninski nanosi prsti, najboljši za kmetovanje, imajo pri sedanji politiki to nesrečo, da so v bližini naselij, ki se tudi najpogosteje širijo s cestami in poslovnimi conami. Vso to opremljenost zahteva tudi vsaka od 212 občin, piše v Delu Borut Tavčar.