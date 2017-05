Na pariški železniški postaji evakuacija zaradi varnostnega preplaha

Pariz, 9. maja - Železniško postajo Gare du Nord v Parizu so pozno v ponedeljek za več kot dve uri zaprli in evakuirali zaradi varnostnega preplaha in obsežne policijske operacije. Po nekaterih navedbah naj bi na vlaku iskali trojico osumljencev, ki pa jih niso našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.