Hokejisti Washingtona izsilili sedmo tekmo proti prvakom

Pittsburgh, 9. maja - Hokejisti Washington Capitals so v polfinalu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NHL na šesti tekmi v gosteh pri Pittsburgh Penguins zmagali s 5:2 in razmerje moči izenačili na 3:3. S tem so proti prvakom lige NHL izsilili odločilno sedmo tekmo, ki bo v sredo v Washingtonu.