Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 9. maja - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 103 prometne nesreče, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami, dve s hudimi, v nesreči na območju Policijske uprave Nova Gorica pa je ena oseba umrla. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 37 kršitev javnega reda in miru ter 109 kaznivih dejanj.