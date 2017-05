Borze na Wall Streetu zaključile tik nad izhodišči

New York, 8. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Po ocenah analitikov je zmaga socialistično-liberalnega Emmanuela Macrona na predsedniških volitvah v Franciji komaj kaj vplivala na vlagatelje v ZDA. V središču pozornosti vlagateljev so bile v ponedeljek delnice družbe Apple, ki so se povzpele rekordno visoko.