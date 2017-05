Delo: Bolj francoska Evropa (9. 5.)

Ljubljana, 8. maja - "Blokira nas pomanjkanje zaupanja med Francijo in Nemčijo," je v govoru na Humboldtovi univerzi v Berlinu ugotavljal Emmanuel Macron. V nastopu se je ukvarjal izključno z EU, njenimi težavami in prihodnostjo. To je bil govor, v katerem je doslej najbolj obsežno in konkretno predstavil svoje predloge in vizije o Evropi, v Delu piše Peter Žerjavič.