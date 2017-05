Nekateri Tolminci menijo, da obvoznice ne potrebujejo

Tolmin, 8. maja - Po desetih letih iskanja najboljše možne trase za umestitev obvoznice okoli Tolmina, so idejno zasnovo danes predstavili Tolmincem. Vendar pa z načrtovano obvoznico nekateri niso zadovoljni, to velja še posebej za tiste, ki jih bo gradnja tako ali drugače prizadela. Nekateri prisotni na predstavitvi so menili, da obvoznice sploh ne potrebujejo.