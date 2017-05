SD po usklajevanju novele o pacientovih pravicah kritična, dogovor pa glede stopenj nujnosti

Ljubljana, 8. maja - Koalicija je z ministrico Milojko Kolar Celarc danes usklajevala novelo zakona o pacientovih pravicah oz. prečesala pripombe, ki sta jih posredovali DeSUS in SD. V SD so razočarani in ostajajo kritični. Po oceni ministrice pa so velik del pripomb uskladili, med drugim v predlog vračajo stopnjo nujnosti zelo hitro. Ponovno se bodo sestali v četrtek.