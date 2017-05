Majdičeva nič več podpredsednica SZS

Ljubljana, 8. maja - Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije se je zbral na 52. seji in se med drugim seznanil z odstopom podpredsednice zveze Petre Majdič. Finančno stanje in vse podrobnosti v zvezi s poslovanjem pa bodo pripravljeni do skupščine SZS, ki bo sklicana za konec junija, so sporočili iz zveze.