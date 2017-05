V Avstraliji snemajo biografski film o igralcu Errolu Flynnu

Sydney, 9. maja - V Avstraliji snemajo biografski film o tam rojenem igralcu Errolu Flynnu, ki je v 30. in 40. letih minulega stoletja postal eden vodilnih hollywoodskih igralcev. V vlogi mladega Flynna bo v filmu avstralskega režiserja Russella Mulcahyja z naslovom In Like Flynn nastopil prav tako avstralski igralec Thomas Cocquerel.