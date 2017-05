Mayeva: Razliko med priseljevanjem in izseljevanjem bomo skušali znižati pod 100.000

London, 8. maja - Konservativna stranka bo še naprej skušala razliko med priseljevanjem in izseljevanjem na letni ravni znižati pod 100.000 prihodov na Otok, je danes obljubila vodja stranke in britanska premierka Theresa May, ki naj bi naslednji teden predstavila program svoje stranke pred junijskimi parlamentarnimi volitvami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.