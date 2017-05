Rektorji danes predvsem o avtonomiji univerze

Koper, 8. maja - Člani rektorske konference so danes razpravljali o avtonomiji univerze, financiranju študijske dejavnosti in definiciji javne službe. Sklenili so, naj o avtonomnosti univerze presoja ustavno sodišče, na ministrstvo za izobraževanje pa bodo poslali pobudo za sprejem visokošolskega zakona, je po seji pojasnil predsednik konference Dragan Marušič.