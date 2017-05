Veteranske organizacije pozivajo Brgleza, naj prepreči zlorabe odbora DZ za obrambo

Ljubljana, 8. maja - Veteranske in domoljubne organizacije, navzoče na seji odbora DZ za obrambo glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij, pozivajo predsednika DZ Milana Brgleza, da prepreči zlorabe odbora v politične in strankarske namene. Obsodi naj tudi početje predsednika odbora Žana Mahniča iz SDS zaradi klevetanja, so zapisali.