Mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor letos v prepletu z arhitekturo

Maribor, 10. maja - Pokrajinski muzej Maribor že peto leto prireja v javnosti zelo dobro sprejet Mesec mode. Tokrat se bo osredotočil na preplet mode in arhitekture, saj se obe pretakata med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo. Začeli bodo z današnjo modno revijo štirih oblikovalk ter zaključili konec maja s predstavitvijo del dijakov in študentov.