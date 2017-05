Obrambna ministrica začenja obisk v Srbiji

Beograd/Podgorica, 9. maja - Ministrica za obrambo Andreja Katič danes začenja uradni obisk v Srbiji, od koder bo odpotovala še v Črno goro, so sporočili z ministrstva za obrambo. Kot so zapisali, je namen obiskov nadaljevanje političnega dialoga ter krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju.