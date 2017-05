V Španiji razkrinkali kriminalno združbo za prodajo marihuane

Barcelona, 8. maja - Španska civilna garda je ob podpori ter sodelovanju Europola in hrvaške policije aretirala 10 ljudi in preiskala pet hiš, ob tem pa uničila štiri plantaže marihuane, na katerih je bilo 900 rastlin konoplje. Ob tem je zasegla še 8000 evrov in vozilo, so danes sporočili iz Europola.