HDZ izključil bivšega ministra za kulturo Hasanbegovića

Zagreb, 8. maja - Poslanec in bivši minister za kulturo Zlatko Hasanbegović ni več član največje hrvaške politične stranke HDZ, potem ko je kandidiral na listi neodvisne kandidatke za županjo Zagreba Brune Esih, so danes sporočili s sedeža HDZ. Hasanbegović je pred tem ostro kritiziral hrvaškega premierja in predsednika HDZ Andreja Plenkovića.