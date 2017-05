Za ministrstvo kljub občutljivosti tema maturitetnega eseja ni sporna

Ljubljana, 8. maja - Dosedanji odzivi dijakov ob polemikah okoli teme letošnjega maturitetnega eseja kažejo na njihovo zrelost, premišljenost in preudarnost. Kljub občutljivosti teme so razumeli, da ne gre zgolj za vprašanje samomora, temveč za širše kritično razmišljanje o osebnostnem razvoju nasploh, so v odzivu na polemike zapisali na ministrstvu za izobraževanje.