Pri Celjski Mohorjevi družbi roman Andreja Arka, postavljen v knežje mesto

Ljubljana, 8. maja - Pri Celjski Mohorjevi družbi so predstavili roman Andreja Arka Gaudeamus in peto knjigo Giovannina Guareschija z zgodbami o don Camillu in Pepponeju. Z izdajo Arkovega romana želijo pri založbi proslaviti 90-letnico prihoda Mohorjeve družbe v Celje. Dogajanje romana je avtor postavil v knežje mesto, v katerem je tudi sam odraščal.