Majhno zanimanje za olimpijske vstopnice

Seul, 8. maja - Vstopnice za tekmovanja zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu gredo slabše v promet, kot so upali, so priznali prireditelji. Za 600.000 vstopnic, ki so bile v Južni Koreji na voljo v prvem krogu prodaje, so jih prodali le 162.000 (27 odstotkov), večje zanimanje je bilo le za slovesnost odprtja in zaprtja ter hitrostno in umetnostno drsanje.