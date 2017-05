Pred tekmo z Norvežani Slovenci optimistični in odločni

Pariz, 8. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju v Parizu in Kölnu so v obeh skupinah do nedelje opravili prva kroga. Za slovensko reprezentanco je današnji ponedeljek prvi dan počitka, a tudi dan priprave na naslednji obračun. V torek izbrance Nika Zupančiča čaka zelo pomembna tekma z Norveško.