Pred cestninsko postajo Bazara v prometni nesreči umrl voznik tovornjaka

Nova Gorica, 8. maja - Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico so odstranili posledice jutranje prometne nesreče, v kateri je v trčenju dveh tovornih vozil eden od voznikov izgubil življenje. Promet med priključkoma Vogrsko in Šempeter tako že poteka nemoteno proti Italiji, je zapisano na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.