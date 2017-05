Tedenska napoved - rekreacija od 9. do 15. 5.

IZBRANI DOGODKI

Osnovne prvine gimnastike

Gimnastika je osnova za vse športe. Tri osnovne prvine tega olimpijskega športa so pokazali slovenski reprezentanti Teja Belak, Žiga Šilc in Rok Klavora, slednji je spregovoril o tem, kaj pomeni pravilna izvedba vaj in zakaj je gimnastika pomembna. Videoposnetek STA si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=gXMf3hyZ5cY&feature=youtu.be

17. županov tek okoli Brda

Humanitarna, športno-rekreativna, kulturna in družabna prireditev je namenjena zbiranju sredstev za razvoj socialnega podjetja, ki je bil ustanovljen v okviru Fundacije Vincenca Drakslerja. S sodelovanjem na dogodku boste pripomogli k dosegu našega temeljnega cilja, zaposlovanja ranljivih skupin, zlasti bivših odvisnikov in invalidov. Start rekreacijskega dela je ob 10. uri. Preizkusili se boste lahko v teku in hitri hoji po Brdu v dolžini 1400 m. Start tekmovalnega dela je ob 10.30. Tekli boste dobrih 10 km okoli Brda. Start otroškega teka na 200 m bo ob 12.00, nato sledi druženje. Informacije: Matjaž Polak, 04 255 12 18, info@omamljen.si; www.zupanovtek.si

Dvigni rit, bodi fit - dan za zdravje v Dolu pri Ljubljani

Skavti v sodelovanju z Občino Dol pri Ljubljani in Osnovno šolo Janka Modra tudi letos 13. maja pripravljajo Dan za zdravje v občini Dol pri Ljubljani, ki so mu nadeli zabavno ime Dvigni rit, bodi fit! Njihov glavni namen je promocija zdravega življenjskega sloga, poleg tega pa želijo občane tudi spodbuditi k druženju in medgeneracijskemu sodelovanju. Na prireditvi boste lahko: - izvedeli več o zdravem načinu prehranjevanja in lokalno pridelani ter za zdravje koristni hrani, - opravili Cooperjev test in preverili svojo kondicijsko pripravljenost, v okviru različnih športnih aktivnosti pa tudi preizkusili zdrav način vadbe, - v okviru Tržnice dobrih praks spoznali, kako lahko izboljšate svoje odnose in dosežete višjo kakovost življenja. Namen druženja je predvsem rekreacija, udeležili pa se boste lahko različnih športnih kategorij - od teka, do nogometa in drugih športnih priložnosti. Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/dan-za-zdravje-prireditev-dvigni-rit-bodi-fit/

Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko

Hop na Grad je tekaški dogodek, s katerim pomagamo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Ves denar, ki ga bomo zbrali s štartninami in dobrodelnimi prispevki, bomo podarili Ustanovi za Pediatrično kliniko. Z dogodkom tudi spodbujamo zdrav način življenja in povezujemo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Ob 10.00 bodo najprej teki otrok na 200 m, 400 m in 600 m. Ob 11.00 bo skupni start dveh tekaških zank, krajše zanke Hop na Grad, brez vzpona na Ljubljanski grad (2 km), in polna zanka teka Hop na Grad (6 km). Informacije: http://hopnagrad.si

KOLEDAR

TOREK, 9. maja

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Skupni izlet z Brežiškimi torkarji; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Tečaj osnov plezanja in varovanja; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - Tečaj feratanja; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MARIBOR - Konjišče; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MISLINJA - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/etipsis/vabila/Joc/Golica.pdf

ORMOŽ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 10. maja

LJUBLJANA - Tečaj orientacije; orientacija. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Teoretična delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Ospu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MUTA - Po planinah Bosne (BiH); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ROGAŠKA SLATINA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SOLKAN - Pomladni festival pohodništva Brda: Sabotinski nočni pohod ob polni luni (609 m); pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; www.brda.si

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TREBNJE - Ratitovec (1667 m); pohodništvo. Skupina Manj mladi. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ZAGORJE OB SAVI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Botanični raj; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

ČETRTEK, 11. maja

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Rudolfovi dnevi: Cooperjev test aerobnih sposobnosti; tek.

PETEK, 12. maja

LJUBLJANA - Grossglockner (Avt, 3798 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Paklenica (Hrv); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica Tek.Si: Naučimo se pravilno teči; tek. Informacije: www.tek.si

TRŽIČ - Tekmovanje ob prazniku dela; namizni tenis. Informacije: www.sztrzic.si

BOHINJSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČRNOMELJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOPER - Ribiški kolesarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.udosport.si

LAŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Alalinhorn in Alphubel (Avt; 4027 m, 4206 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MISLINJA - Kremžarica (1164 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

RADEČE - Posavski festival tematskih poti: Dvodnevni sprehod skozi gozd v Jatni; pohodništvo.

VELENJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

SOBOTA, 13. maja

LJUBLJANA - Vršič (1737 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Dvodnevni planinski pohod na Veliko planino; pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Po poteh slo. vinarjev - Od grajske gospode do skromnih menihov; pohodništvo.

LJUBLJANA - Španov vrh (1334 m); planinstvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Lisca ferata; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Vošca (1737 m), Kamnati vrh (1658 m), Jerebikovec (1621 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dolkova špica (2591 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Dolomiti (Ita); planinstvo.

LJUBLJANA - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Srečanje PD Grafičar; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Po občini in planoti Loški potok; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-pohod-po-medvedovih-stopinjah-po-obini-in-pla.html

LJUBLJANA - Slovenska planinska pot - Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike XC; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Goteniški Snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

AJDOVŠČINA - 14. majski tek; tek. Informacije: www.zs-ajdovscina.si

BLED - Tečemo za Asjine sanje; tek. Informacije: www.os-bled.si/projekti/tecemo-za-asjine-sanje/

BRDO PRI KRANJU - 17. županov tek okoli Brda; tek. Informacije: Matjaž Polak, 04 255 12 18, info@omamljen.si; www.zupanovtek.si

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: Po poti dr. Slavka Sušina; pohodništvo.

BREŽICE - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Maloško Poldne (1823 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Lisca - Sveti Lovrenc; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Brnica, Medgeneracijski pohod ob svetovnem dnevu gibanja in mednarodnem dnevu družine; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Gomance - Snežnik; pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOBROVO - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

GORNJA RADGONA - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si

GROSUPLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HOČE - Reška planina (925 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IG - Nočni izlet na Iški marost; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Nočni tek po ulicah Kranja; tek. Informacije: Aljaž Božič, 041 903 962, alen.kocar@ksk.si; Alen Kočar, 041 903 962, alen.kocar@ksk.si

KRANJ - Tekaška delavnica; tek. Informacije: www.blazcadez.si

KRANJ - Golaki special; planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LIPICA - Tečem, da pomagam - tek v Lipici; tek. Informacije: www.protime.si

LITIJA - 17. pohod po Oglarski poti; pohodništvo. Informacije: www.dole.si

LITIJA - 38. tek na Petelinjek; tek. Informacije: www.drustvo-marathon.si

LITIJA - Koros - Macna; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - 7. pohod po Prlekiji; pohodništvo. Informacije: www.td-cven.si

LJUTOMER - Raduha (2062 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LJUTOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LOGATEC - Po Barju; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LUČE - Lepenatko (1425 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LUKOVICA - 21. Šraufov spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.krasnja.si

MARIBOR - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Kolesarski izlet po Krasu; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Od Velenja do Šmartinskega jezera; kolesarstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Rdeči breg (555 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Krvavica (909 m) - Čemšeniška planina (1120 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MUTA - Nočni pohod na Pernice; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Goriška Brda; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Tečem, da pomagam; tek. Informacije: Igor Miljavec, 05 333 46 50, igor.miljavec@gmail.com; http://mdssng.nvoplanota.si

NOVO MESTO - Snežnik (1796 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Bajkafest 2017 - festival gorskega kolesarjenja v Novem mestu; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.drustvobajka.si

NOVO MESTO - Veliki Cirnik (621 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/6/planinska-skupina-pt-novo-mesto

POLHOV GRADEC - Španov vrh (1334 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLZELA - 12 ur pohodov na Goro Oljko; pohodništvo.

PTUJ - Raduhe (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Slovenska Istra; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Slovenska Istra; kolesarstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Ivanjščica (Hrv, 1061 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ROGAŠKA SLATINA - Šmarnice na Ložnem; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEVNICA - Zelenica (1536 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - Srečanje mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Telcerjev pohod na Uršljo goro; planinstvo. Informacije: www.grs-koroska.si

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Golava (834 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Drameljsko druženje; kolesarstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Jankov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Veliki Karman (Ita 1709 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - Po vojaški cesti na Blegoš; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - 2. tek po šmarskih bregih; tek. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Pohod s pesmijo; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

ŠTANJEL - Malonogometni turnir; mali nogomet.

TRBOVLJE - Risovih 6 ur; tek. Informacije: www.taleris.si/sl/2017/02/11/6-risovih-ur-razpis/

TRBOVLJE - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-tr.si

TREBNJE - Tečem, da pomagam; tek.

VOJNIK - Majniško grebensko prečenje; planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ŽALEC - Golava (834 m); pohodništvo. Pohod na Golavo iz različnih smeri in zabavna orientacija z vzponom na Golavo Informacije: www.pdzalec.si

ŽELEZNIKI - Srečanje udeležencev akcije Prijatelj Ratitovca; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

DOL PRI LJUBLJANI - Dvigni rit, bodi fit - dan za zdravje v Dolu pri Ljubljani; športna rekreacija (odrasli) Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/dan-za-zdravje-prireditev-dvigni-rit-bodi-fit/

ŠENTRUPERT - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

CIRKULANE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

ROGAŠOVCI - Kleibencetlov pohod; pohodništvo. Pričetek pohoda: 9.00, VGD, Pertoča 55/a Dolžina: 13 km

NEDELJA, 14. maja

LJUBLJANA - Veliki Javornik (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Koča na Travniku (1548 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lokovnikov Grintovec (1809 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Litija - Ljubljana; kolesarstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko; tek. Informacije: http://hopnagrad.si

AJDOVŠČINA - 10. pohod po Angelski gori; pohodništvo. Informacije: www.td-okno.si

AJDOVŠČINA - Planina Viševnik (1625 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Tečem, da pomagam; tek. Informacije: http://tecem.leoceljskivitezi.si

CELJE - Urbani gladiator Celje; tek. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Krugkogel (Avt, 448 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

COL - Matajur (1642 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

ČRNA NA KOROŠKEM - Dan družin na Smrekovcu; pohodništvo.

DOMŽALE - Kamenjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

IG - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KOMEN - Čezmejni enogastronomski pohod Kohišče; pohodništvo. Informacije: www.brestovica.com

KOMENDA - 11. VN Občine Komenda; kolesarstvo. Informacije: www.kdrog.si

KOPER - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

LOGATEC - Krasji vrh (1773 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LUKOVICA - Malonogometni turnir; mali nogomet.

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Palec (2026 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Toti pecikl: okoli Pekrske gorce; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

MENGEŠ - Kamniški vrh (1259 m); planinstvo. Informacije: www.pd-menges.si

MIREN - Tematski pohod Povsod je lepo, doma je najlepše; pohodništvo.

PIVKA - Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine; pohodništvo. Informacije: http://parkvojaskezgodovine.si/dogodki

PODČETRTEK - Jožefov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Kamen vrh (783 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLZELA - 12-urni pohod; pohodništvo.

PREBOLD - Travnik (2252 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod po ribiških poteh med Križem in Nabrežino; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

STAHOVICA - Kamniški vrh (1259 m) čez Hude konce; planinstvo. Informacije: Ana Kešnar, info@unikatnadarila-ana.si; http://pd-menges.si

STANJEVCI - Majski pohod po obronkih vasi Stanjevci; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Po poteh Stare gore; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Koprivno (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Pohod Savudrija - Umag - Crveni vrh; pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VIŠNJA GORA - Kanzianiberg (Avt, 795 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽALEC - Vetrnik; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PODVELKA - Vzpon na Glančnik; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://lesar17.wix.com/kolesarskivzponi#!vzpon-brezno---podvelka/c12qe

ROGATEC - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

ROGATEC - Prijateljsko kolesarjenje po dolini Sotle - Prijateljski biciklizam dolinom Sutle; kolesarstvo. Informacije: http://kozjansko.info

PONEDELJEK, 15. maja

LJUBLJANA - Petelinsko jezero, Lonica; pohodništvo. Informacije: Marija Kastelic, 041 279 021; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: Anica Žmavc, 041 313 954; www.pd-viharnik.si

MARIBOR - Tek po Betnavskem gozdu; tek.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

TREBNJE - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

