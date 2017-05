Rusija predstavila osnutek resolucije ZN o varnih območjih v Siriji

New York, 8. maja - Rusija je danes v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavila osnutek resolucije, s katero bi v Siriji vzpostavili varna območja, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Ruski diplomati na sedežu ZN v New Yorku pričakujejo, da bi VS ZN o resoluciji lahko glasoval že danes ali v torek.