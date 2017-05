Zadnji odsek ceste Sevnica-Planina naj bi začeli prenavljati še letos

Ljubljana/Sevnica, 8. maja - Modernizacije zadnjega, 1,4-kilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, se naj bi lotili še letos. Na Direkciji RS za infrastrukturo so naložbo ocenili na dva milijona evrov, objavo izvajalskega razpisa so napovedali za ta mesec.